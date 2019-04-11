Депутат ярославской облдумы вызвался лично возить льготные лекарства избирателям

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-11T08:26:11+03:00

Антон Капралов готов сам возить в Семибратово нужные людям лекарства. Фото: со странички депутата в facebook.

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Депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов вызвался лично доставлять льготные лекарства в поселок Семибратово Ростовского района.

- С начала апреля здесь прекратилась выдача льготных лекарств по рецептам. Ранее точка выдачи располагалась в аптеке, с которой был заключен договор ГП ЯО «ОблФарм» - организацией, которая отвечает за распространение лекарств. С 5 апреля договор с «ОблФарм» расторгнут, - сообщил на своей страничке в соцсетях Капралов.

В итоге, чтобы получить необходимые препараты, людям нужно ехать в Ростов. Такая возможность есть не у всех жителей поселка.

- Я постоянно передвигаюсь между Ростовом и поселком, готов помочь в доставке лекарств, - сообщил депутат.

Между тем, в департаменте здравоохранения Антону Капралову ответили, что пункт выдачи льготных лекарств должен быть открыт непосредственно в Семибратово, а обращения в Ростов - временная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU