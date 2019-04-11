Депутат ярославской облдумы вызвался лично возить льготные лекарства избирателям
Депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов вызвался лично доставлять льготные лекарства в поселок Семибратово Ростовского района.
- С начала апреля здесь прекратилась выдача льготных лекарств по рецептам. Ранее точка выдачи располагалась в аптеке, с которой был заключен договор ГП ЯО «ОблФарм» - организацией, которая отвечает за распространение лекарств. С 5 апреля договор с «ОблФарм» расторгнут, - сообщил на своей страничке в соцсетях Капралов.
В итоге, чтобы получить необходимые препараты, людям нужно ехать в Ростов. Такая возможность есть не у всех жителей поселка.
- Я постоянно передвигаюсь между Ростовом и поселком, готов помочь в доставке лекарств, - сообщил депутат.
Между тем, в департаменте здравоохранения Антону Капралову ответили, что пункт выдачи льготных лекарств должен быть открыт непосредственно в Семибратово, а обращения в Ростов - временная мера.
ИСТОЧНИК KP.RU