2019-04-10T21:24:22+03:00
Происшествия

В Рыбинске на остановке загорелся троллейбус

ЧП произошло 10 апреля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске горел троллейбус. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".В Рыбинске горел троллейбус. Фото: группа "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".
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В Рыбинске горел троллейбус. Происшествие случилось 10 апреля прямо на остановке. Жители города в соцсетях пишут, что это один из троллейбусов, которые доставили в Рыбинск из Казани. По озвученной в конце прошлого года информации, эти машины возили пассажиров в столице Татарстана 8 лет, потом были выставлены на продажу. Рыбинску они достались значительно дешевле, чем новые.

Пользователи соцсетей, обсуждая происшествие, в первую очередь удивляются, почему у горящей машины не опустили «рога» и не открыли двери.

Но главное, что, по предварительной информации, при возгорании троллейбуса никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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