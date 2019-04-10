В Рыбинске на остановке загорелся троллейбус

10 Апр 21:24 2019-04-10T21:24:22+03:00

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В Рыбинске горел троллейбус. Происшествие случилось 10 апреля прямо на остановке. Жители города в соцсетях пишут, что это один из троллейбусов, которые доставили в Рыбинск из Казани. По озвученной в конце прошлого года информации, эти машины возили пассажиров в столице Татарстана 8 лет, потом были выставлены на продажу. Рыбинску они достались значительно дешевле, чем новые.

Пользователи соцсетей, обсуждая происшествие, в первую очередь удивляются, почему у горящей машины не опустили «рога» и не открыли двери.

Но главное, что, по предварительной информации, при возгорании троллейбуса никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU