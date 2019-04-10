Главным культурным событием в России назвали приостановку объединения Волковского и Александринского театров

10 Апр 21:10 2019-04-10T21:11:41+03:00

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Главным культурным событием России в марте назвали приостановку Дмитрием Медведевым действия приказа Минкульта о создании Первого национального театра на базе Александринского театра и ярославского театра имени Волкова. Такой рейтинг представил фонд «Петербуржская политика».

Напомним, об объединении Волковского и Александринского театра было объявлено 27 марта министром культуры Владимиром Мединским. Однако многие ярославцы выступили против, посчитав, что Первый русский потеряет свою самобытность. Также не разделил идею о слиянии театров и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Решением премьер-министра Дмитрия Медведева постановление об объединении было приостановлено для общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU