2019-04-10T19:27:10+03:00
Общество

К 1 сентября в Дзержинском районе Ярославля построят новый садик

Его смогут посещать 280 детей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый садик появится в Брагино.Новый садик появится в Брагино.Фото: Правительство Ярославской области
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К 1 сентября в Дзержинском районе Ярославля должен появиться новый садик. Его строительство 10 апреля проинспектировала комиссия с участием представителей областного департамента строительства.

Объект расположен во 2-м Брагинском проезде. Работы здесь начались еще летом прошлого года. По заверениям чиновников, проблем с ним нет.

– Процесс обеспечен необходимыми бюджетными средствами. Работы ведутся без отставания от графика, – отметил заместитель директора департамента строительства Ярославской области Александр Черневский.

Этот садик сможет принять 280 детей. В нем предусмотрено 12 групп, дополнительные помещения для кружков и занятий спортом.

В региональном правительстве напомнили, что рамках нацпроекта до конца 2021 года на территории области планируют построить 17 дошкольных учреждений в целом на 1800 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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