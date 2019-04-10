2019-04-10T19:15:39+03:00
Спорт

Девять игроков «Локомотива» сыграют на Еврочеллендже

Ярославские хоккеисты уже отметились в контрольных встречах против сборной Белоруссии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Федерация хоккея России объявила состав олимпийской сборной (ближайший резерв национальной) на матчи Еврочелленджа. Среди 26 игроков указаны и девять 9 игроков «Локомотива» - вратарь Илья Коновалов, защитники Рушан Рафиков, Александр Елесин, Никита Черепанов, Максим Осипов, нападающие Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев и Данил Юртайкин.

- Все они уже приняли участие в контрольных играх против сборной Белоруссии, которые прошли в Минске 5 и 6 апреля. Во второй встрече Коршков и Елесин отметились заброшенными шайбами в большинстве, а Рафиков записал на свой счёт голевую передачу, - сообщается на официальном сайте «Локомотива».

12 и 13 апреля команда под руководством Олега Браташа сыграет с хоккеистами из Франции на территории соперника. Матчи пройдут в городах Руан и Сержи.

Напомним, хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение со шведским защитником Стаффаном Кронваллем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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