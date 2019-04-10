Ярославский «Локомотив» продлил соглашение со Стаффаном Кронваллем
Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение со шведским защитником Стаффаном Кронваллем еще на год. Об этом клуб сообщил на своих страницах в соцсетях.
- Капитан с нами! Грядущий сезон станет для Кронвалля девятым в КХЛ и восьмым в составе «железнодорожников», - говорится в сообщении.
Впрочем, некоторые болельщики сочли это решение спорным, так как считают Кронвалля уже возрастным игроком.
- К Стафу вопросов минимум, но лично мое мнение, что в силу возраста он будет деградировать, и травм и ошибок будет больше, ну, и скорости не добавиться у него, даже в этом сезоне уже были моменты где он просто не успевал, - комментирует новость один из ярославцев.
Впрочем, есть и те, кто поддерживает решение клуба:
- Он очень много отдал нашему клубу, имеет огромный авторитет в команде, плюс все ещё не плох.
ИСТОЧНИК KP.RU
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