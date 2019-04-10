Ярославский врач просит проверить работу департамента здравоохранения, собирающегося закрыть ортопедическое отделение больницы №2

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-10T18:40:46+03:00

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Ярославские врачи и пациенты больницы №2 на Липовой горе бьют тревогу. Им сообщили, что в ходе слияния их учреждения здравоохранения с больницей №8 полностью закроют ортопедическое отделение, которое сейчас включает 25 коек круглосуточного и 10 коек дневного стационара. В штате - три врача травматолога-ортопеда, один врач анестезиолог, 10 медсестер и 5 уборщиц. От пациентов отбоя нет. Здесь принимают пациентов со всей области и даже некоторых других регионов. Большинство лечится по полису - бесплатно. Люди приходят по рекомендациям друзей и знакомых.

- Ортопедическое отделение ГАУЗ ЯО КБ № 2 всегда выполняет план по госзаказу, является единственным хирургическим отделением в нашей больнице, которое зарабатывает деньги для бюджета, чтобы была возможность своевременно выплачивать сотрудникам всех структурных подразделений больницы заработную плату, то есть отделение экономически значимо! Ни одно из других ортопедических отделений в нашем городе не делает такого количества операций на стопах и суставах по полису ОМС, как наше, и только в нашем ортопедическом отделении пациенты имеют возможность лечиться консервативно с заболеваниями и последствиями травм опорно - двигательной системы, то есть отделение постоянно востребовано и социально значимо! - написал работающий здесь врач Игорь Пицын на своей страничке в соцсетях.

В дневном стационаре ортопедического отделения за прошлый год было пролечено 475 человек, в круглосуточном стационаре - 1256, выполнено 1483 операции.

По мнению медперсонала отделения, если его закроют, то доступность ортопедической помощи в Ярославле и области значительно уменьшится.

Отделение, работающее с 1978 года, сейчас могут закрыть.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В конце поста Пицын просит проверить работу департамента здравоохранения и фармации Ярославля и Ярославской области, сохранить ортопедическое отделение.

Напомним, за отделение уже вступился один из депутатов областной думы.

«Комсомольская правда - Ярославль» готовит большой материал на эту тему. В ближайшие дни мы выложим его на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU