«Ярославич» теряет последние надежды

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-10T18:18:29+03:00

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Первый день плейаута в Красноярске завершился для «Ярославича» настоящим ударом ниже пояса. Правда, не в своем матче с Сургутом. Здесь ярославцы в тяжелой борьбе все же уступили на тайбрейке. Удар случился в последней игре дня в матче хозяев площадки, местного «Енисея», фаворита турнира, с командой из низов таблицы, нижневартовским «Югра-Самотлор». Именно с «Самотлором», занявшим в «регулярке» предпоследнее место, должна была идти у «Ярославича» главная борьба за выживание в суперлиге. И вот хозяева площадки и фавориты при том с треском уступают аутсайдеру – 0:3, хотя по классу «Енисей» гораздо выше Сургута.

Было ли то поражение умышленным, сказать трудно, но определенное безразличие фаворита к исходу матча вполне могло иметь место. Дело в том, что регламент турнира оказался не нацеливающим команды на борьбу в каждом матче. В плейаут команды вошли со всеми набранными в «регулярке» очками. Баллов у фаворитов на 20 больше, чем у аутсайдеров, чем у Сургута или у «Ярославича». Отыграть такой гандикап просто немыслимо. Особенно сложно для «Ярославича». А тут еще такие как бы подставы у фаворитов, которым абсолютно ничего не грозит, проиграй они пару-другую игр. Вот после такого удара ниже пояса и проводили парни Андрея Ноздрина матч против «Динамо», которое рассчитывали достичь в итоге плейаута.

Психологически игрокам трудно было максимально настроиться, поэтому игра больше напоминала тренировку, в которой динамовцы добыли себе почти уже спасительные три очка. У ярославцев вновь проявились провалы по ходу сетов. В первом, например, лидировали 11:5, но вскоре из-за ошибок уже 13:16 с последующим проигрышем. Вновь не лучшим образом получается подача, которую тренеры нацеливали в силовой манере. Ошибок с ней много. Только у Вячеслава Тарасова и Алексея Плужникова было получше и даже эейсы получались. У диагонального Саши Старовича тоже есть эйсы, но вот в атаке Саша с 38% эффективности явно не дотягивал до нужного уровня.

Впрочем, ошибок и у других хватало. Всего четыре результативных блока за матч. Крайне мало. Связующий Дмитрий Козлов заметно сыгрался с первым темпом, в чем по первым играм в Ярославле был похуже, но этого оказалось мало. К тому же не удалось избежать ошибок на приеме. Упорный второй сет наши опять уступили в концовке, а третий вообще начался провально – 2:7,..4:10.. Лишь ценой больших усилий сгладили было отрыв, но концовка просто не удалась.

«Ярославич» - «Динамо» (Ленинградская обл) – 0:3(21:25;21:25;19:25).

ИСТОЧНИК KP.RU