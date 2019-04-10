Скоро в Ярославле откроется навигация. Какие водные сюрпризы готовят власти горожанам

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-10T16:49:57+03:00

Путешествия по Волге – один из любимых видов досуга для ярославцев

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27 апреля в Ярославской области откроется пассажирская навигация. Туристы и горожане смогут прокатиться по Волге на экскурсионном теплоходе и послушать интересные факты о Ярославле.

Еще один вариант речных прогулок – катание на скоростной моторной яхте на подводных крыльях. На судне установлена уникальная система виртуальной реальности. Пассажиры одновременно будут находиться на воде и «лететь» над центром города.

В Тутаеве к началу навигации подготовлена серия водных туристических путешествий по Волге на теплоходе «Борис Кустодиев».

В Угличе и Мышкине сезон откроется 28 апреля. В этот день в города прибудут туристические теплоходы.

С 1 по 5 мая в Ростове состоится фестиваль «Паруса Золотого кольца». В нем будут участвовать различные яхты: легкие швертботы и парусные катамараны. Зрители увидят гонку судов и музыкальную шоу-программу на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU