2019-04-10T16:27:48+03:00
Происшествия

Схватил бутылки и побежал: в Рыбинске полиция поймала вора алкоголя

Известно, что молодой человек уже был судим
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска поступила информация о том, что в микрорайоне Веретье неизвестный украл из продуктового магазина алкоголь. Мужчина открыто взял бутылки с полок и убежал с места преступления.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый 25-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе полиции Рыбинска. - Сумма нанесенного ущерба составила около тысячи рублей.

Установлено, что ранее молодой человек уже был судим. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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