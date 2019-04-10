2019-04-10T16:09:51+03:00
Общество

Ярославскую львицу Лавину выпустили в открытый вольер

Теперь все желающие смогут посмотреть на хищного котенка
Екатерина РЯБЦЕВА
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Белая грациозная киса родилась в октябре 2018 года/ФОТО: ярославский зоопаркБелая грациозная киса родилась в октябре 2018 года/ФОТО: ярославский зоопарк
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Ярославская любимица львица Лавина теперь живет в открытом вольере. Сотрудники зоопарка выпустили хищницу на большую территорию. Белая грациозная киса родилась в октябре 2018 года. Ее мама, знаменитая львица Лава умерла через пару дней после родов. Но у малышки остался папа – лев Ярос. Имя для хищной кошки придумывали всем городом, и остановились на красивом производном от материнского имени.

Ярославский зоопарк ждет горожан и туристов, которые хотят познакомиться с Лавиной. Она теперь поселилась в вольере на основной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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