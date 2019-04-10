Гематома на глазу и перелом скуловой дуги: пьяный ярославец поздравил жену с 8 марта

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-10T15:43:04+03:00

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В ночь с 8 на 9 марта 42-летний житель Дзержинского района поругался со своей женой. Они были дома и выпивали. Конфликт так быстро набирал обороты, что мужчина не справился с собой и ударил супругу кулаком в левый глаз. Когда пара протрезвела на следующий день, то муж отвез жену в больницу. У женщины возникла гематома, закрытые переломы наружной и нижней стенок левой орбиты, верхне-челюстной пазухи и скуловой дуги.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбудили уголовное дело. Теперь любимый супруг может попасть за решетку на три года. Свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU