В Ярославле не выделили денег на покупку книг и журналов для библиотек

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-10T14:27:33+03:00

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10 апреля на заседании муниципалитета Ярославля депутаты подняли вопрос, который очень волнует жителей и сотрудников городских библиотек. Дело в том, что с этого года финансирование на покупку новых книг и журналов в Ярославле не предусмотрели, библиотечные фонды перестали пополняться и обновляться. Соответственно, люди, которые не могут позволить себе за свой счет покупать новые книги и периодику, пользуются услугами библиотек, оказались в ущемленном положении.

- В Ярославле 31 библиотека - 16 взрослых и 15 детских. Мы с вами верстали очень сложный бюджет. Деньги были заложены на самые необходимые статьи. Например, выплату зарплат. На покупку книг, к сожалению, финансов пока нет, - попыталась объяснить ситуацию заместитель мэра по соцполитике Елена Новик.

Она озвучила, что по нормам, на каждую 1000 человек в городе должно покупаться 8 экземпляров книг для библиотек. Власти посчитали, что при средней цене издания в 400 рублей от города на эти цели потребуется около 20 миллионов. В 2017 году было выделено более 4 миллионов, в 2018 - около трех. В мэрии пообещали, что при корректировке бюджета на второе полугодие попробуют выделить хотя бы часть необходимых средств - на уровне прошлых лет.

Пока же власти вместе с библиотекарями ищут альтернативный выход из ситуации - обращаются к спонсорам, которые оказывают определенную поддержку в снабжении библиотек литературой.

ИСТОЧНИК KP.RU