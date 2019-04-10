2019-04-10T14:11:57+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе Ярославля эвакуировали торговый центр «Рио»

Это была ложная тревога
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле эвакуировали ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. На улицу вышли посетители и сотрудники торгового центра. На место предполагаемого происшествия с сиренами и маячками приехали пожарные в составе пяти человек.

– Это был ложный вызов, – прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Напомним, вчера в городе произошла эвакуация сортировочного центра «Почты России». Неожиданно «затикала» одна из посылок, но, оказалось, что внутри коробки просто была техника, которая включилась сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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