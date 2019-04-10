Рыбинск может попасть в число городов «Золотого кольца»
Глава Рыбинска Денис Добряков получил письмо из Российской Академии Наук. По результатам проведенного исследования дата основания города – 1071 год.
Академики РАН установили, что современный Рыбинск – прямой исторический преемник двух поселений на берегах Шексны и Волги. Этот факт дает возможность Рыбинку попасть в состав «Золотого кольца». Результаты полученных исследований будут обсуждаться на Совете по культуре при администрации города.
– Мы все прекрасно знаем, что тех средств, которые есть в нашем бюджете, недостаточно для того, чтобы показать Рыбинск во всей его красе. Включение в состав «Золотого кольца» позволит участвовать городу в еще большем количестве федеральных программ и проектах, а также претендовать на включение в федеральные туристические маршруты, – поделился Денис Добряков.
Эти изменения повлияют на развитие Рыбинска и повышение уровня жизни в нем.
ИСТОЧНИК KP.RU