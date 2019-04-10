Рыбинск может попасть в число городов «Золотого кольца»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-10T13:59:31+03:00

Академики РАН установили, что современный Рыбинск – прямой исторический преемник двух поселений на берегах Шексны и Волги/ФОТО: пресс-служба администрации города Рыбинска

Это повлияет на развитие туристического потенциала и уровень жизни в городе

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Глава Рыбинска Денис Добряков получил письмо из Российской Академии Наук. По результатам проведенного исследования дата основания города – 1071 год.

Академики РАН установили, что современный Рыбинск – прямой исторический преемник двух поселений на берегах Шексны и Волги. Этот факт дает возможность Рыбинку попасть в состав «Золотого кольца». Результаты полученных исследований будут обсуждаться на Совете по культуре при администрации города.

– Мы все прекрасно знаем, что тех средств, которые есть в нашем бюджете, недостаточно для того, чтобы показать Рыбинск во всей его красе. Включение в состав «Золотого кольца» позволит участвовать городу в еще большем количестве федеральных программ и проектах, а также претендовать на включение в федеральные туристические маршруты, – поделился Денис Добряков.

Эти изменения повлияют на развитие Рыбинска и повышение уровня жизни в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU