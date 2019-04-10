Алексей Таганов отказался от депутатской зарплаты ради общественной деятельности
Алексей Таганов отказался от места депутата, работающего на постоянной основе (то есть за зарплату) в муниципалитете Ярославля. О своем решении он сообщил на заседании представительного органа города 10 апреля. До этого он сам изъявлял желание стать профессиональным депутатом, так как эта деятельность занимает у него много времени. Однако Таганову пришлось выбирать - либо быть депутатом, либо продолжить возглавлять общественную организацию «Содружество детей Ярославии». Оказалось, что по закону, совмещать эти две должности нельзя. И он отдал предпочтение второй.
– Я на протяжении 17 лет возглавляю областную детскую общественную организацию «Содружество детей Ярославии». Считаю, было бы неправильно покинуть ее. Поэтому снимаю свое заявление, – прокомментировал Алексей Таганов.
Напомним, сейчас на профессиональной основе в муниципалитете работают двое - председатель Артур Ефремов и депутат Михаил Писарец. Остальные народные избранники не получают зарплату за свою депутатскую деятельность, совмещая ее с основной работой.
Напомним, на заседании 10 апреля депутаты утвердили Аллу Кибец на пост первого заместителя мэра Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU