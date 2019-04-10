2019-04-10T13:26:45+03:00
Политика

Алексей Таганов отказался от депутатской зарплаты ради общественной деятельности

Народный избранник не стал претендовать на место на постоянной основе в муниципалитете Ярославля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Таганов решил продолжить заниматься общественной деятельностью.Алексей Таганов решил продолжить заниматься общественной деятельностью.Фото: Мэрия Ярославля
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Алексей Таганов отказался от места депутата, работающего на постоянной основе (то есть за зарплату) в муниципалитете Ярославля. О своем решении он сообщил на заседании представительного органа города 10 апреля. До этого он сам изъявлял желание стать профессиональным депутатом, так как эта деятельность занимает у него много времени. Однако Таганову пришлось выбирать - либо быть депутатом, либо продолжить возглавлять общественную организацию «Содружество детей Ярославии». Оказалось, что по закону, совмещать эти две должности нельзя. И он отдал предпочтение второй.

– Я на протяжении 17 лет возглавляю областную детскую общественную организацию «Содружество детей Ярославии». Считаю, было бы неправильно покинуть ее. Поэтому снимаю свое заявление, – прокомментировал Алексей Таганов.

Напомним, сейчас на профессиональной основе в муниципалитете работают двое - председатель Артур Ефремов и депутат Михаил Писарец. Остальные народные избранники не получают зарплату за свою депутатскую деятельность, совмещая ее с основной работой.

Напомним, на заседании 10 апреля депутаты утвердили Аллу Кибец на пост первого заместителя мэра Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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