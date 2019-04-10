2019-04-10T13:03:17+03:00
Общество

В Ярославле появится новый автобусный маршрут

Он будет возить пассажиров из нового жилого комплекса до Шинного завода
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Новый автобус в Ярославле введут по просьбам жителей.Новый автобус в Ярославле введут по просьбам жителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле появится новый автобусный маршрут. 9 апреля в департаменте транспорта Ярославской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. На нем был поднят вопрос о назначении автобуса, который мог бы возить пассажиров по маршруту «Шинный завод - ЖК «Зелёный квартал».

С предложением пустить такой автобус выступили сами жители квартала. Введение маршрута до Октябрьской площади поддержало более 60% из них при голосовании в сообществе жилого комплекса.

- Принимая во внимание данные опроса, комиссией было принято решение рекомендовать департаменту установить данный маршрут, - сообщается на сайте департамента транспорта.

В правительстве пообещали, что в течение недели этот маршрут хотят ввести в реестр, присвоить ему номер, а затем через конкурс выбрать перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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