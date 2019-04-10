В Ярославле появится новый автобусный маршрут
В Ярославле появится новый автобусный маршрут. 9 апреля в департаменте транспорта Ярославской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. На нем был поднят вопрос о назначении автобуса, который мог бы возить пассажиров по маршруту «Шинный завод - ЖК «Зелёный квартал».
С предложением пустить такой автобус выступили сами жители квартала. Введение маршрута до Октябрьской площади поддержало более 60% из них при голосовании в сообществе жилого комплекса.
- Принимая во внимание данные опроса, комиссией было принято решение рекомендовать департаменту установить данный маршрут, - сообщается на сайте департамента транспорта.
В правительстве пообещали, что в течение недели этот маршрут хотят ввести в реестр, присвоить ему номер, а затем через конкурс выбрать перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU