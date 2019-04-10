Вор-эстет украл из квартиры фарфоровую красоту за 74 тысячи рублей
Полиция задержала подозреваемого, он во всем сознался
Изменить размер текста:
Необычная мещанская кража произошла в одной из квартир в Дзержинском районе Ярославля. У 46-летней местной жительницы украли фарфоровые изделия на крупную сумму –более 74 тысяч рублей. Обескураженная дама позвонила в полицию. Сотрудники полиции нашли вора-эстета. 47-летний мужчина дал признательные показания и рассказал, как все случилось. Теперь он ответит перед законом, ведь на него возбудили уголовное дело по факту кражи. Похищенный фарфор частично вернули владелице.
Если вы видите, что где-то происходит преступление, звоните по номеру 02 и 102.
ИСТОЧНИК KP.RU