В Ярославле более ста бездомных животных обрели новый дом и заботливых хозяев

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-10T12:46:27+03:00

После того, как животных поймают на улице, они проходят карантин, обследуются ветеринарами и вакцинируются Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле прошла акция-раздача бездомных собачек и кошек «Хочу домой». Животные нашли своих хозяев, а ярославцы обрели верных друзей.

После того, как животных поймают на улице, они проходят карантин, обследуются ветеринарами и вакцинируются. Со следующего года беспризорники должны содержаться не в пунктах передержки, а в специальных приютах. Приюты могут быть организованы частными лицами, а также с помощью муниципальной и государственной поддержки.

— Для собак и кошек, которые ещё недавно никому не нужные бегали по улице, это реальный шанс обрести свой дом и любящих хозяев, — поделилась директор благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

За первые месяца 2019 года более ста животных уже живут с новыми хозяевами.

Если вы хотите взять котика или собачку, то позвоните в приют МУП «САХ» по телефону 8-910-961-10-10 Алле Волковой.

ИСТОЧНИК KP.RU