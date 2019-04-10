В Ярославле более ста бездомных животных обрели новый дом и заботливых хозяев
В Ярославле прошла акция-раздача бездомных собачек и кошек «Хочу домой». Животные нашли своих хозяев, а ярославцы обрели верных друзей.
После того, как животных поймают на улице, они проходят карантин, обследуются ветеринарами и вакцинируются. Со следующего года беспризорники должны содержаться не в пунктах передержки, а в специальных приютах. Приюты могут быть организованы частными лицами, а также с помощью муниципальной и государственной поддержки.
— Для собак и кошек, которые ещё недавно никому не нужные бегали по улице, это реальный шанс обрести свой дом и любящих хозяев, — поделилась директор благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.
За первые месяца 2019 года более ста животных уже живут с новыми хозяевами.
Если вы хотите взять котика или собачку, то позвоните в приют МУП «САХ» по телефону 8-910-961-10-10 Алле Волковой.
ИСТОЧНИК KP.RU