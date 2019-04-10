В Ярославле женщина перенесла свой забор с проезжей части по решению суда

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-10T12:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Заволжского района оградила свой участок огромным забором. Однако забор затронул не только частную собственность, но и проезжую часть. Прошел суд, на котором гражданку обязали снести забор. Женщина проигнорировала это. Тогда за дело взялись судебные приставы. Они вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и рассказали должнице, что власти сами сделают демонтаж конструкции, но понесенные расходы также лягут на ее плечи. Это повлияло на местную жительницу. Она исполнила решение суда и перенесла забор. Соседи женщины, которые тоже установили ограждения своей территории на части дороги, не дожидаясь приставов, устранили нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU