2019-04-10T11:00:46+03:00
Происшествия

Жаркая ночка: за сутки в Ярославской области сгорело три машины

Обошлось без жертв
Екатерина РЯБЦЕВА
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Обстоятельства произошедшего уточняютсяОбстоятельства произошедшего уточняютсяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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За сутки в Ярославской области сгорело три машины. Вчера, 9 апреля, в 23 часа 08 минут в деревне Заборное воспламенились сразу два автомобиля. Тушить пожар приехала пожарно-спасательная часть-31. Спустя немного времени, в 2 часа ночи, в Ярославле на улице Суркова у дома №6 загорелась еще одна машина. Огонь быстро ликвидировали прибывшие на место пожарные. К счастью, в обоих пожарах никто не пострадал. Что стало причиной возгорания и есть ли виновные в этом? Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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