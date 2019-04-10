2019-04-10T10:39:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина отправился за алкоголем с ножом вместо денег

Теперь он будет привлечен к уголовной ответственности за разбой
Мария СОКОЛОВА
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40-летний переславец отправился в магазин за спиртным с ножом вместо денег.40-летний переславец отправился в магазин за спиртным с ножом вместо денег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Переславль-Залесский с заявлением обратился сотрудник одного из продуктовых магазинов. Он пожаловался, что вечером в торговую точку ломился неизвестный мужчина, который угрожая продавцу ножом, похитил алкогольную продукцию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний житель Переславского района. В содеянном он признался.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение, - предупреждают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - При совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо обратиться в полицию. Чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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