В Данилове появятся новые туристические маршруты

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-10T09:26:27+03:00

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В Данилове разработали новый туристический маршрут. Местные жители и гости города побывают на Советской площади, посетят Городской детский парк, тюремный замок, Вознесенский храм, Казанский собор, Летний сад, Преображенскую площадь и Преображенский пруд, краеведческий музей имени П.К. Шарапова и знаменитую даниловскую беседку, где запланирована костюмированная программа. Также туристы смогут приобрести ремесленные изделия и поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу, а еще попробовать сыры первой кооперативной сыроварни.

Скоро Данилов ожидает масштабная реконструкция. Она пройдет в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2019.

К 2025 году город будет посещать примерно 240 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU