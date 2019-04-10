Многоэпизодная уголовка: в Ярославской области 8 местных жителей воровали металл из сараев и гаражей

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-10T08:00:03+03:00

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Банда Борисоглебского района, состоящая из восьми жителей, будет осуждена за свои преступления. Осенью прошлого года подозреваемые в возрасте от 19 до 58 лет заходили в хозяйственные постройки к своим соседям и воровали там вещи из металла. Один из мужчин примерно в это же время ударил свою бывшую жену, попав под статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Двое участников местного ОПГ судимы. Один из них был под административным надзором. В ходе расследования его заключили под стражу. Уголовное дело направили в Борисоглебский суд. Остается ждать решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU