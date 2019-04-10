Власти Рыбинска увеличили количество рейсов автобуса № 25

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-10T07:28:16+03:00

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В Рыбинске автобусный маршрут № 25 стал удобнее для горожан. Автобус следует из микрорайона Веретье в Зачеремушный. 8 апреля власти города увеличили рейсы и сократили интервалы на маршруте.

Автобус №25 появился в январе 2019 года. На маршруте работало всего две единицы техники, и совершалось по 21 рейсу. Ситуация была проанализирована.

– Буквально с самого начала работы горожане просили скорректировать расписание и увеличить количество рейсов, чтобы дать пассажирам возможность чаще пользоваться удобным маршрутом. Ходатайство поддержали и крупные промышленные предприятия. По их просьбе участили рейсы именно в утренние часы,– рассказала первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Теперь ежедневно рейсов будет 52: по 26 в каждую сторону. На маршруте будут работать три автобуса. Интервал между рейсами тоже сократился до 25 минут. Кроме этого, по маршруту будет ездить низкопольный автобус для маломобильных групп населения. В расписании рейсы отмечены «звездочкой».

ИСТОЧНИК KP.RU