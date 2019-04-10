Ярославской девочке, лишенной глаза из-за онкологического заболевания, не подтвердили статус инвалидности даже в Москве

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-10T06:57:24+03:00

Уже восемь лет малышка ходит с протезом, который нужно заменять и корректировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители обратились в столицу после того, как ярославские специалисты отметили ремиссию болезни и решили, что девочка больше не инвалид

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Ярославской 11-летней девочке Даше Курацаповой, лишенной глаза из-за онкологического заболевания не подтвердили инвалидность даже в Москве. Об этом сообщает в своем материале RT.

В три года у Даши обнаружили молекулярную ретинобластому третьей стадии. Родители срочно поехали в Израиль, где прошла операция по удалению глаза, чтобы предотвратить распространение болезни. По возвращению в Россию Даше дали инвалидность на семь лет. Уже восемь лет малышка ходит с протезом, который нужно заменять и корректировать.

Раз в год девочка проходила медико-социальную экспертную комиссию, чтобы подтвердить статус инвалида, но в 2018 году ярославские специалисты сняли инвалидность, объяснив это тем, что болезнь находится в стадии ремиссии, а отсутствие парного органа – это еще не повод.

Родители Даши обратились с этим вопросом в Министерство труда и социальной защиты РФ, но и там, после прохождения комиссии, получили аналогичный ответ: у девочки нет причин считаться инвалидом.

Начальник Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка рассказал RT, что по онкологическому заболеванию в соответствии с действующими критериями оснований у экспертов МСЭК для установления инвалидности нет.

Эксперты уверены: зрение у Даши в норме, потому что второй глаз функционирует хорошо. Согласно критериям ВОЗ оценка зрения может производиться и по одному-единственному глазу.

ИСТОЧНИК KP.RU