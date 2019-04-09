10 апреля в Ярославле будет дождливым, но теплым

9 Апр 22:04 2019-04-09T22:04:24+03:00

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В Ярославле потеплеет. 10 апреля будет дождливым, но ожидаются кратковременные осадки. Ночью наконец-то плюсовая температура от +3 до +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов и почти не понизится в течение суток. Правда, подует небольшой ветер до 11м/с. Видимость на дорогах хорошая – 9000 метров. Больше гуляйте и наблюдайте за пробуждающейся природой, но будьте осторожнее: запах первого весеннего дождика может вскружить голову. И помните: просыпаются не только мухи и комары, но и клещи…

ИСТОЧНИК KP.RU