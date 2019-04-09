Ярославна требует ответа: кто ответственен за уборку раскиданного мусора вокруг контейнера?
С приходом весны в соцсетях все чаще появляются неприятные кадры
Подписчица паблика спрашивает у горожан: считается ли, что мусор убран, ведь контейнер пустой/ФОТО: Оля Арсенова
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В Ярославле снег почти растаял. И появились первые «подснежники», которые скрывало зимнее белое покрывало. Догадались? Это твердые бытовые отходы, равномерно разбросанные по дворам, пустырям и улицам города. Такая фотография появилась в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. На ней поселок Куйбышево, Липовая гора. Подписчица паблика спрашивает у горожан: считается ли, что мусор убран, ведь контейнер пустой.
– И снова порадовала «Хартия», – пишет Ольга.
Интересно, кто же все-таки ответственный за уборку вокруг мусорного бака – управляющая компания или региональный оператор?
ИСТОЧНИК KP.RU