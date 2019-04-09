Двое из ларца: в Ярославской области братья залезли в сарай и украли запчасти на 10 тысяч рублей
Теперь их ждет одна уголовная судьба на двоих
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К местному 47-летнему местному жителю Гаврилов-Ямского района неизвестные люди залезли в сарай. Они украли автозапчасти от его машины. Сумма комплектующих составила более 10 тысяч рублей. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, как все было. Выяснилось, что украли запчасти два местных брата. Они нигде не работали, и ранее уже были судимы. Братья во всем сознались и дали показания. Оправдываясь, мужчины поведали, что нуждались в деньгах, поэтому и пошли на преступление. По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU