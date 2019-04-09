В Ярославской области парень попросил позвонить и убежал с телефоном

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-09T20:13:22+03:00

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В Рыбинске в микрорайоне Переборы на улице Ленина к местному жителю подошел молодой парень. Он попросил позвонить. Доверчивый мужчина дал свой телефон, человек позвонил, но не вернул мобильный. Хозяин трубки обратился в полицию и рассказал о случившемся. Сотрудники полиции нашли, кто это сделал. Мошенником оказался 26-летний мужчина, он признался в совершении преступления. По факту кражи возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Если вы видите, что совершается преступление, позвоните в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU