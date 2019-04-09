2019-04-09T20:13:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области парень попросил позвонить и убежал с телефоном

Полиция нашла мошенника
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинске в микрорайоне Переборы на улице Ленина к местному жителю подошел молодой парень. Он попросил позвонить. Доверчивый мужчина дал свой телефон, человек позвонил, но не вернул мобильный. Хозяин трубки обратился в полицию и рассказал о случившемся. Сотрудники полиции нашли, кто это сделал. Мошенником оказался 26-летний мужчина, он признался в совершении преступления. По факту кражи возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Если вы видите, что совершается преступление, позвоните в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд решил: житель Рыбинска заплатит 30 тысяч рублей за поддельные права
В Ярославской области поручительница привела должника по кредиту к приставам и заставила отдавать долг
В Ярославской области горе-родители накопили миллионный долг по алиментам
«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута
Ярославские спасатели просят не жечь мусор, а прошлогоднюю траву закапывать в землю
Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину
Посылка неожиданно «затикала»: в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России»
Ярославцев не берут в армию из-за психических расстройств
В Костроме продолжают искать двух мальчиков, которые не вернулись домой. Ярославцы приехали в штаб, чтобы помочь
В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина
Ведомства не подтверждают информацию о пострадавших во время обрушения строительных лесов в Ярославле
Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?
В Ярославле продолжается строительство детского сада во Фрунзенском районе
Ярославские энергетики восстанавливают поврежденную кабельную линию
В Ярославле бизнесмен демонтировал здание на своей территории, потому что оно стояло на сетях водоснабжения
Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей
В Ярославле во время пожара погиб мужчина
Сотрудники ГИБДД под Ярославлем спасли из запертой машины двухлетнего малыша
Такая молодая, а уже серийная: в Ярославле поймали мошенницу
400 ярославских школьников собрались, чтобы стать лучше
Речной вокзал в Ярославле все-таки остался памятником архитектуры
Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели
Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота
Преступная тенденция: в Ярославле пенсионерку сбили на "зебре"