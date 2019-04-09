Суд решил: житель Рыбинска заплатит 30 тысяч рублей за поддельные права
Мужчина долго не признавал свою вину
Было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлено, что документ подложныйФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В январе 2018 года жителя Рыбинска остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы. Мужчина подал страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и права. Инспекторы дорожно-патрульной службы заподозрили неладное и увидели, что водительское удостоверение похоже на подделку. Подозреваемого в преступлении доставили в отделение, но он никак не признавал свою вину. Было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлено, что документ подложный. Суд признал 46-летнего водителя виновным. Теперь мужчина выплатит штраф в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU