2019-04-09T19:30:20+03:00
Происшествия

Суд решил: житель Рыбинска заплатит 30 тысяч рублей за поддельные права

Мужчина долго не признавал свою вину
Екатерина РЯБЦЕВА
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Было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлено, что документ подложныйБыло возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлено, что документ подложныйФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В январе 2018 года жителя Рыбинска остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы. Мужчина подал страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и права. Инспекторы дорожно-патрульной службы заподозрили неладное и увидели, что водительское удостоверение похоже на подделку. Подозреваемого в преступлении доставили в отделение, но он никак не признавал свою вину. Было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлено, что документ подложный. Суд признал 46-летнего водителя виновным. Теперь мужчина выплатит штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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