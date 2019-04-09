В Ярославской области поручительница привела должника по кредиту к приставам и заставила отдавать долг

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-09T16:40:23+03:00

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В Данилове женщина стала поручителем по кредиту для своего знакомого. Он обещал, что будет честно и своевременно выплачивать кредит, однако прошло совсем немного времени, и мужчина забыл о своих обязательствах. Тогда кредитные обязательства перешли к поручителю. Судебные приставы направили на работу к местной жительнице постановление. Она была возмущена тем, что теперь ей придется выплачивать долг за мужчину. Женщина нашла приятеля и привела его к приставам. Должник пообещал, что исправится и выплатит по кредиту. Он сдержал слово и в течении нескольких дней освободился от кредитного бремени.

ИСТОЧНИК KP.RU