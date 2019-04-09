В Ярославской области горе-родители накопили миллионный долг по алиментам

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-09T16:34:22+03:00

Четверо детей неплательщиков уже находятся в детском доме, однако недавно у пары родился ещё один малыш

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В Даниловском районе Ярославской области семейная пара накопила миллионный долг по алиментам. Четверо детей неплательщиков уже находятся в детском доме, однако, у пары родился пятый ребенок. И отец, и мать семейства являются трудоспособными, однако устраиваться на работу оба не спешили долгое время.

- Судебные приставы направили протокол о нарушении в суд, фемида признала мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде 10 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

После того, как наказание главы семейства закончилось, он сразу встал на учёт в Центр занятости. На данный момент мужчина начал перечислять небольшие суммы в счёт погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU