«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-09T15:58:04+03:00

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Стартовый матч ярославцев в Красноярске, где пройдет первый тур плейаута шести команд суперлиги, занявших в итоговой таблице последние места, прошел против одного из потенциальных лидеров этой группы. По раскладу «регулярки» сургутский «Газпром-Югра» занял 10-е место и заслужил право принять у себя 2-ой тур плейаута. Главной целью «Ярославича» безусловно является задача занять там место, выше последнего, которое грозит расставанием с суперлигой. По заявлениям наставника «Ярославича» Андрея Ноздрина, ярославцы очень серьезно подготовились к борьбе за выживание, поскольку весь сезон у команды не получился. Доказательством этой серьезной подготовки ярославцев к плейауту надо считать первые сеты матча с Сургутом. Ноздрин отрядил на площадку сильнейший состав: Вячеслав Тарасов, Руслан Галимов, Саша Старович, Дмитрий Козлов, Максим Белогорцев, Алексей Плужников и либеро Александр Соколов. Практически в таком составе команда и отыграла до финального свистка, без замен. Единственная замена была сделана Ноздриным в 4-ом сете, когда вместо Белогорцева вышел другой блокирующий Александр Мельников. Возможно, наставник «Ярославича» бережет других игроков для следующих игр, так как борьба за выживание будет нешуточная. Ярославцы в этом убедились, хотя после второго сета были близки к тому, чтобы возглавить, хотя бы на время, плейаут. У наших парней игра, что называется, шла. Особенно это в плюс по атакам, которые в сезоне не слишком получались. Выделялся в атаке Тарасов, во многом дополняя нашего диагонального Сашу Старовича, которого соперники стерегли особо. Что до защиты, то наш либеро Соколов сыграл на своем высоком уровне. И можно отметить, что очень много очков «Ярославич» набирал на блоке. Например, во втором сете наши набрали шесть очков на блоке, чем и склонили исход сета на концовке в свою пользу. Еще удачнее для нас шла борьба в третьем сете, когда «Ярославич» постоянно был впереди – 10:8; 12:8;..15:12;..20:18.. И вот на этом месте получился слом, как будто ярославцы уже были довольны тем, что откусили очко у потенциального лидера. А каждое очко в плейауте будет иметь решающее значение. В решающий момент матча, когда «Ярославич» имел шанс всухую обыграть Сургут за какие-то 80 минут подвело не самое сильное звено – подача. Очень много было у наших ошибок на подаче. Именно неудачной подачей наши сами отдали сетбол 3-го сета. Соперники, словно почуяв смену настроя, усилили свою игру за счет постоянного ввода свежих сил. В концовках, когда нужна предельная точность, Сургут был свежее и точнее, вырвав победу буквально из рук ярославцев. Однако заработанное ярославцами очко вселяет оптимизм и надежду, что главную задачу команда выполнить в состоянии.

«Ярославич» - «Газпром-Югра»(Сургут) - 2:3 (25:23;25:19;23:25;23:25;13:15)

ИСТОЧНИК KP.RU