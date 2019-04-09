2019-04-09T15:37:27+03:00
Общество

Ярославские спасатели просят не жечь мусор, а прошлогоднюю траву закапывать в землю

Трава и мусор очень быстро воспламеняются и могут стать причиной большого пожара
Екатерина РЯБЦЕВА
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В майские праздники ярославцы прибираются на своих участках и сжигают остатки листьев, ненужную тару и бытовой мусорВ майские праздники ярославцы прибираются на своих участках и сжигают остатки листьев, ненужную тару и бытовой мусорФото: Мэрия Ярославля
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Как только наступает тепло, в Ярославской области начинаются пожары. Горит не только сухая трава и стерни, но и мусор, которого в городе особо много после таяния снега. Мусор и трава быстро воспламеняются, создавая опасность для людей, домов и лесов.

В майские праздники ярославцы прибираются на своих участках и сжигают остатки листьев, ненужную тару и бытовой мусор. Это не менее опасно, чем пожар на открытых территориях.

Спасатели Ярославля просят жителей не жечь мусор, а собирать его в специальные мешки и относить на контейнерные площадки; не разрешать детям играть с огнем; прошлогоднюю траву закапывать в землю; не оставлять костер без присмотра; разговаривать с детьми об опасности огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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