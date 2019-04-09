Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину
В правоохранительных органах официально не комментируют информацию о произошедшем
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Волонтеры из отряда «РИТМ» Карабихского сельского поселения сообщили, что мужчину, напавшего на подростка, задержали. О нападении сообщили ранее они же.
- Наша доблестная полиция поймала это чудовище, за что мы очень благодарны. – говорится в сообщении в группе в Вконтакте.
Ранее в соцсетях появилась ориентировка и призыв не выходить из дома в темное время суток. Якобы, мужчина напал на 15-летнего мальчика.
Полиция и следственный комитет, тем временем, не комментируют произошедшее. Однако, источник сообщил, что задержание действительно было, а волонтеры удалили комментарии к своей записи.
ИСТОЧНИК KP.RU