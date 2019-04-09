2019-04-09T15:26:52+03:00
Происшествия

Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину

В правоохранительных органах официально не комментируют информацию о произошедшем
Роман РЫЖИКОВ
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Волонтеры из отряда «РИТМ» Карабихского сельского поселения сообщили, что мужчину, напавшего на подростка, задержали. О нападении сообщили ранее они же.

- Наша доблестная полиция поймала это чудовище, за что мы очень благодарны. – говорится в сообщении в группе в Вконтакте.

Ранее в соцсетях появилась ориентировка и призыв не выходить из дома в темное время суток. Якобы, мужчина напал на 15-летнего мальчика.

Полиция и следственный комитет, тем временем, не комментируют произошедшее. Однако, источник сообщил, что задержание действительно было, а волонтеры удалили комментарии к своей записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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