Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-09T15:26:52+03:00

В правоохранительных органах официально не комментируют информацию о произошедшем

Изменить размер текста: A A

Волонтеры из отряда «РИТМ» Карабихского сельского поселения сообщили, что мужчину, напавшего на подростка, задержали. О нападении сообщили ранее они же.

- Наша доблестная полиция поймала это чудовище, за что мы очень благодарны. – говорится в сообщении в группе в Вконтакте.

Ранее в соцсетях появилась ориентировка и призыв не выходить из дома в темное время суток. Якобы, мужчина напал на 15-летнего мальчика.

Полиция и следственный комитет, тем временем, не комментируют произошедшее. Однако, источник сообщил, что задержание действительно было, а волонтеры удалили комментарии к своей записи.

ИСТОЧНИК KP.RU