2019-04-09T16:13:34+03:00
Происшествия

Посылка неожиданно «затикала»: в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России»

В настоящее время организация возобновила работу
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Сотрудники центра и клиенты оперативно вышли из здания/ФОТО: архив "КП"Сотрудники центра и клиенты оперативно вышли из здания/ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, в ярославском сортировочном центре «Почты России» на улице Павлика Морозова произошла эвакуация. Это случилось из-за подозрительной «тикающей» посылки. Во время ее проверки сработали датчики. Сотрудники центра и клиенты оперативно вышли из здания. Затем приехала полиция. Подозрительный предмет осмотрели специалисты. Оказалось, что внутри посылки была техника, которая сама включилась. Никакой угрозы взрыва не было.

– В настоящее время магистральный сортировочный центр работает в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме, – рассказали в пресс-службе «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута
Ярославские спасатели просят не жечь мусор, а прошлогоднюю траву закапывать в землю
Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину
Ярославцев не берут в армию из-за психических расстройств
В Костроме продолжают искать двух мальчиков, которые не вернулись домой. Ярославцы приехали в штаб, чтобы помочь
В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина
Ведомства не подтверждают информацию о пострадавших во время обрушения строительных лесов в Ярославле
Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?
В Ярославле продолжается строительство детского сада во Фрунзенском районе
Ярославские энергетики восстанавливают поврежденную кабельную линию
В Ярославле бизнесмен демонтировал здание на своей территории, потому что оно стояло на сетях водоснабжения
Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей
В Ярославле во время пожара погиб мужчина
Сотрудники ГИБДД под Ярославлем спасли из запертой машины двухлетнего малыша
Такая молодая, а уже серийная: в Ярославле поймали мошенницу
400 ярославских школьников собрались, чтобы стать лучше
Речной вокзал в Ярославле все-таки остался памятником архитектуры
Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели
Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота
Преступная тенденция: в Ярославле пенсионерку сбили на "зебре"