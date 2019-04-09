Посылка неожиданно «затикала»: в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России»
Сегодня, 9 апреля, в ярославском сортировочном центре «Почты России» на улице Павлика Морозова произошла эвакуация. Это случилось из-за подозрительной «тикающей» посылки. Во время ее проверки сработали датчики. Сотрудники центра и клиенты оперативно вышли из здания. Затем приехала полиция. Подозрительный предмет осмотрели специалисты. Оказалось, что внутри посылки была техника, которая сама включилась. Никакой угрозы взрыва не было.
– В настоящее время магистральный сортировочный центр работает в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме, – рассказали в пресс-службе «Почты России».
ИСТОЧНИК KP.RU