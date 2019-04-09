2019-04-09T15:20:23+03:00
Общество

Ярославцев не берут в армию из-за психических расстройств

В регионе стартовала призывная компания
Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле состоялась пресс-конференция, посвященная весеннему призыву в вооруженные силыВ Ярославле состоялась пресс-конференция, посвященная весеннему призыву в вооруженные силыФото: Роман РЫЖИКОВ
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1 апреля в Ярославской области началась призывная компания, а это значит, что около полутора тысяч молодых ярославцев скоро отправятся к разным местам прохождения службы. Сегодня,9 апреля, состоялась пресс-конференция, на которой военный комиссар Ярославской области Николай Сурков рассказал, куда пойдут служить ярославские парни и почему это сделают далеко не все.

По словам комиссара, уже в апреле 51 юноша уйдет отдавать родине долг. В мае – 85, в июне – 361, и за первые десять дней июля - 782 человека.

В основном, парни будут отправлены на службу в ЦФО, Мурманскую область на Северный флот, Омскую область в учебные соединения воздушно-десантных войск , Краснодарский край в подразделение воздушно-космических сил и железнодорожных войск, Краснодарское высшее военное училище, Ставропольский край – сухопутные войска.

Некоторые из ярославцев предпочитают альтернативную службу. Чтобы «служить» в почте, геронтологическом центре, интернате или где-нибудь еще, но не в армии, надо подать заявление за полгода и доказать на комиссии, что служить тебе «вера не позволяет». Или что ты – представитель малочисленного коренного народа. В этом году всего девять таких «солдат» не захотели служить как все.

Есть, впрочем, и те, кто служить хочет, но не может. Так, среди заболеваний, из-за которых молодые люди не могут пополнить ряды Вооруженных сил, лидируют психические заболевания (умственная отсталость и расстройства личности). Далее – заболевания опорно-двигательной системы, и болезни органов системы дыхания.

На данный момент уже более полутора тысяч ярославцев прошли призывные мероприятия . Из них более 600 человек по всем показателям годны к службе и готовы к отправке в войска, но пока доучиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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