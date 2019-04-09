В Костроме продолжают искать двух мальчиков, которые не вернулись домой. Ярославцы приехали в штаб, чтобы помочь

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-09T14:17:46+03:00

Дети ушли гулять 6 апреля и до сих пор не вернулись

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В Костромской области продолжаются поиски пропавших детей. Кирилл Селезнев и Арсений Соколов вышли из дома в поселке Лесобаза Мантуровского района 6 апреля. С этого момента мальчиков никто не видел. Костромской следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетних детей. Приезжали криминалисты. Они осмотрели жилье детей и поговорили с родными школьников.

К поиску присоединились волонтеры и добровольцы.

Вчера, 8 апреля, апреля на место прибыли 50 добровольцев, около 30 сотрудников полиции, 4 экипажа службы спасения, 5 человек из Ресурсного центра поиска пропавших людей Костромской области, а также МЧС и сотрудники СК. Помогать в поисках приехали и жители Ярославля. Это наши отряды «Лиза Алерт» и «ЯрСпас». Кроме ярославцев, в штабе поиска работают жители Москвы, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Зона поисков ребят большая – примерно 30 на 40 км. Работают водолазы.

Если вы хотите присоединиться к поиску, приезжайте в штаб по адресу: Мантуровский р-он, пос. Лесобаза, ул. Заречная, здание школы. Координаты: 58.344060, 44.824298. С собой привозите теплую одежду, еду, перчатки, шапки, фонарики и батарейки или аккумуляторы, а также воду, файлы, скотч.

По всем вопросам пишите в группу: https://vk.com/la_manturovo

Или звоните по телефонам: 8-800-30-19-112, 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU