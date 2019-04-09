В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-09T14:21:39+03:00

В Ярославской области в полиции умер задержанный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его подозревали в убийстве

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В отделе полиции Ярославского района Ярославской области скончался задержанный 45-летний мужчина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Происшествие случилось 8 апреля в камере для административно задержанных.

- На настоящий момент нарушений установленного порядка при помещении задержанного в камеру не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе ярославской полиции.

Известно, что мужчину подозревали в совершении убийства. Ранее он уже был судим. Руководством регионального УМВД по факту произошедшего назначена служебная проверка.

Напомним, 6 апреля счеты с жизнью свел заключенный исправительной колонии №3 Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU