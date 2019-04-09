В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина
В отделе полиции Ярославского района Ярославской области скончался задержанный 45-летний мужчина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Происшествие случилось 8 апреля в камере для административно задержанных.
- На настоящий момент нарушений установленного порядка при помещении задержанного в камеру не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе ярославской полиции.
Известно, что мужчину подозревали в совершении убийства. Ранее он уже был судим. Руководством регионального УМВД по факту произошедшего назначена служебная проверка.
Напомним, 6 апреля счеты с жизнью свел заключенный исправительной колонии №3 Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU