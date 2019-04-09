2019-04-09T14:21:39+03:00
Происшествия

В отделе полиции Ярославского района покончил с собой задержанный мужчина

Его подозревали в убийстве
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ярославской области в полиции умер задержанный.В Ярославской области в полиции умер задержанный.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В отделе полиции Ярославского района Ярославской области скончался задержанный 45-летний мужчина. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Происшествие случилось 8 апреля в камере для административно задержанных.

- На настоящий момент нарушений установленного порядка при помещении задержанного в камеру не выявлено, - прокомментировали в пресс-службе ярославской полиции.

Известно, что мужчину подозревали в совершении убийства. Ранее он уже был судим. Руководством регионального УМВД по факту произошедшего назначена служебная проверка.

Напомним, 6 апреля счеты с жизнью свел заключенный исправительной колонии №3 Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области горе-родители накопили миллионный долг по алиментам
«Ярославич» упустил шанс выйти в лидеры плейаута
Ярославские спасатели просят не жечь мусор, а прошлогоднюю траву закапывать в землю
Волонтеры: В Ярославле задержали напавшего на 15-летнего мальчика мужчину
Посылка неожиданно «затикала»: в Ярославле эвакуировали сортировочный центр «Почты России»
Ярославцев не берут в армию из-за психических расстройств
В Костроме продолжают искать двух мальчиков, которые не вернулись домой. Ярославцы приехали в штаб, чтобы помочь
Ведомства не подтверждают информацию о пострадавших во время обрушения строительных лесов в Ярославле
Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?
В Ярославле продолжается строительство детского сада во Фрунзенском районе
Ярославские энергетики восстанавливают поврежденную кабельную линию
В Ярославле бизнесмен демонтировал здание на своей территории, потому что оно стояло на сетях водоснабжения
Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей
В Ярославле во время пожара погиб мужчина
Сотрудники ГИБДД под Ярославлем спасли из запертой машины двухлетнего малыша
Такая молодая, а уже серийная: в Ярославле поймали мошенницу
400 ярославских школьников собрались, чтобы стать лучше
Речной вокзал в Ярославле все-таки остался памятником архитектуры
Ветрено с порывами: ярославцев экстренно предупредили спасатели
Коммунист, что ли? Ярославец экспроприировал цепочку и крестик из красного золота
Преступная тенденция: в Ярославле пенсионерку сбили на "зебре"