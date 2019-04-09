СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-09T13:56:16+03:00

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Ярославские ведомства не подтверждают информацию о пострадавших во время обрушения строительных лесов в Ярославле. Мастер строительных работ «РЭУ-2» Олег Смирнов на месте происшествия сообщил «Комсомольской правде – Ярославль», что пострадавших во время ЧП не было. Однако некоторые СМИ сообщили, что в момент происшествия на конструкциях находились двое рабочих и одного из них увезли на скорой в больницу.

- Наша бригада выезжала на место. Никто госпитализирован не был, - сообщил главный врач ярославской станции скорой помощи Андрей Живой.

Также информацию о пострадавших не подтвердили и в областном фонде капремонта, который курирует работы на этом объекте.

Напомним, утром 9 апреля на Советской улице обрушились строительные леса у дома №74. По предварительной информации, причиной стало плохое крепление конструкции к стене из-за ветхой кладки на фасаде здания.

ИСТОЧНИК KP.RU