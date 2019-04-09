Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-09T13:34:00+03:00

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В Ярославле на улице Загородный сад случился небольшой транспортный коллапс. Две пожарные машины двигались по направлению к Соловьевской больнице, однако попасть на вызов у них не получалось, потому что из-за неправильно припаркованной легковой машины образовалась пробка, и движение было затруднено. Читатели прислали «КП-Ярославль» фотографию с улицы, где случилась заминка в движении.

– Вызов был ложный, сотрудники пожарно-спасательной части зря выехали, – прокомментировали в пресс-службе МЧС Росси по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU