Транспортный коллапс в Ярославле: смогли ли пожарные машины доехать до вызова?
Дорожная заминка произошла на Загородном саду
Читатели прислали «КП-Ярославль» фотографию с улицы, где случилась заминка в движении/ФОТО: Федор Ганненко
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В Ярославле на улице Загородный сад случился небольшой транспортный коллапс. Две пожарные машины двигались по направлению к Соловьевской больнице, однако попасть на вызов у них не получалось, потому что из-за неправильно припаркованной легковой машины образовалась пробка, и движение было затруднено. Читатели прислали «КП-Ярославль» фотографию с улицы, где случилась заминка в движении.
– Вызов был ложный, сотрудники пожарно-спасательной части зря выехали, – прокомментировали в пресс-службе МЧС Росси по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU