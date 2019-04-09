В Ярославле продолжается строительство детского сада во Фрунзенском районе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-09T12:59:51+03:00

Сдача объекта запланирована на 4 квартал этого года

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В Ярославле начали строить детский сад во Фрунзенском районе. Трехэтажное здание рассчитано на 220 малышей. Садик будет площадью пять тысяч квадратных метров. Его строят по программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области». Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

Детский сад строится в активно развивающемся районе. Он будет необходим жителям, которые приедут с малышами в новые квартиры.

На сегодняшний день на стройке завершены земляные работы, идут динамические испытания свай. После этого этапа строители начнут обвязывать их металлическим каркасом. В середине мая начнется возведение стен здания.

В саду откроется 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет.

Всего в 2019 году в Ярославле начнется строительство двух дошкольных организаций на 220 мест, одно на 280 мест и двое яслей на 90 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU