Ярославские энергетики восстанавливают поврежденную кабельную линию

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-09T12:19:03+03:00

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5 апреля, около 16.00 произошло технологическое нарушение в работе кабельной линии, снабжающей электроэнергией объекты Ленинского района города Ярославля. Это привело к временному нарушению энергоснабжения ряда потребителей данного района.

На поиск и устранение неисправности оперативно выехали три оперативно-выездные бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Было установлено, что на проложенной под землей по улице Чехова кабельной лини произошло короткое замыкание. Энергетики незамедлительно приступили к восстановлению энергоснабжения, поврежденная кабельная линия была выведена в ремонт, электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Предварительная причина повреждения – несогласованные с электросетевой организацией земляные работы, в ходе которых тяжелая техника могла пережать кабельную линию. Окончательные причины выяснит специально созданная энергетиками комиссия.

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» предупреждает, что в охранных зонах объектов электроэнергетики в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения оборудования установлены особые условия использования территорий. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, в частности вдоль подземных кабельных линий электропередачи:

Нижняя граница - равна глубине прокладки кабельных линий электропередачи.

Боковые границы - по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

Охранная зона кабельных линии с напряжением до 1 кВ под городскими тротуарами в сторону зданий - 0,6 м.

ИСТОЧНИК KP.RU