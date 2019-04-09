В Ярославле бизнесмен демонтировал здание на своей территории, потому что оно стояло на сетях водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-09T10:40:39+03:00

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Ярославский предприниматель на своей земле построил несколько зданий. И все бы ничего, но при строительстве он нарушил градостроительные нормы: постройка была возведена на сетях водоснабжения и находилась слишком близко к другому зданию. Это нарушило противопожарные нормы. Фирма, которую предприниматель ущемил в своих правах, подала в суд. Суд потребовал, чтобы одно из кирпичных зданий было снесено. Предприниматель принял верное решение и демонтировал свою постройку. Кроме этого, он расторгнул договор с фирмой, которой он сдавал помещения в аренду под магазин. Теперь от бывшего арендного бизнеса остался только фундамент. Его должник демонтирует на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU