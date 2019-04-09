Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей
Полицейским парень заявил, что решил поправить свое положение
На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Брагино обратилась молодая местная жительница. Из квартиры девушки пропали ювелирные изделия на 65 тысяч рублей.
Беда пришла откуда не ждали – оказалось, драгоценности украл 19-летний парень девушки после ссоры. Полицейским он сказал, что решил так поправить свое финансовое положение. Похищенное удалось изъять частично.
На парня завели уголовное дело по статье «Кража»
ИСТОЧНИК KP.RU