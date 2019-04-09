2019-04-09T10:32:44+03:00
Происшествия

Любовь зла: 19-летний ярославец поссорился с девушкой и украл ее украшения на 65 тысяч рублей

Полицейским парень заявил, что решил поправить свое положение
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража"На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В полицию Брагино обратилась молодая местная жительница. Из квартиры девушки пропали ювелирные изделия на 65 тысяч рублей.

Беда пришла откуда не ждали – оказалось, драгоценности украл 19-летний парень девушки после ссоры. Полицейским он сказал, что решил так поправить свое финансовое положение. Похищенное удалось изъять частично.

На парня завели уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24