В Ярославле во время пожара погиб мужчина
В Норском сгорела заброшенная деревянная постройка
Тело нашли под заваламиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 7 апреля в Норском вспыхнула заброшенная деревянная постройка. Пожар начался в 7:03 возле дома № 3 на 4-ом Норском переулке. На место прибыли спасатели трех пожарных частей. Когда возгорание было ликвидировано, специалисты обнаружили тело погибшего мужчины.
Личность и возраст погибшего установить не удалось, по предварительным данным он мог быть бездомным, а пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем
ИСТОЧНИК KP.RU