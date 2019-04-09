Сотрудники ГИБДД под Ярославлем спасли из запертой машины двухлетнего малыша

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-09T10:09:59+03:00

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В Гаврилов-Ямском районе сотрудники ГИБДД освободили запертого в машине двухлетнего мальчика. Ребенок закрылся в салоне, когда его мать вышла из машины, чтобы очистить лобовое стекло. Разблокировать дверь самостоятельно женщина не смогла, так как у нее не было второго комплекта ключей. Она позвонила в полицию.

Сотрудники ГИБДД приехали очень быстро и открыли дверь с наименьшими повреждениями. Молодая женщина выразила благодарность за оперативность и помощь

ИСТОЧНИК KP.RU