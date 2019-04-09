Такая молодая, а уже серийная: в Ярославле поймали мошенницу

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-09T09:25:06+03:00

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Молодая мошенница с полезными связями обманывала ярославцев в Красноперекопском районе. Девушка приходила к клиентам закрывшейся фирмы по установке окон якобы с благими намерениями. Она предлагала компенсацию за недовыполненный ремонт. Но чтобы ее получить, нужно оформить банковскую карту. А для этого нужно заплатить. Последней жертвой девушки стала 87-летняя пенсионерка.

- В полицию Красноперекопского района поступило заявление местной жительницы 1931 г.р. о том, что неизвестная женщина путем обмана и злоупотреблением доверия похитила у нее денежные средства в сумме 15 тыс. рублей, - рассказали в ярославской полиции.

Контакты своих жертв 20-летняя девушка брала у своего парня, который раньше работал в той фирме. Полицейским девушка призналась в преступлении, что сыграет ей на руку в суде.

Напомним, недавно другие мошенники обманули пенсионера на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU