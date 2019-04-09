400 ярославских школьников собрались, чтобы стать лучше

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-09T08:50:33+03:00

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В понедельник, 8 апреля, в Ярославле собрались 400 старшеклассников. Первый городской форум Российского движения школьников торжественно открыли во Дворце культуры имени Добрынина.

- Свою работу начали секции, которые были разделены по основным направлениям форума: медийно-информационному, личностному развитию, военно-патриотическому и гражданской активности, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Активных школьников на форуме поприветствовали чиновники: Владимир Волков, мэр города, Артур Ефремов, председатель муниципалитета, и Ольга Хитрова, депутат Ярославской областной Думы. Российское движение школьников создано, чтобы ученики сами решали важные для них вопросы. А также развивались и самосовершенствовались.

ИСТОЧНИК KP.RU